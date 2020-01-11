Эксперт: действия США против Ирана могут сблизить Эр-Рияд с Тегераном

ДОХА, 10 янв — РИА Новости, Юлия Троицкая. Последнее обострение отношений между Ираном и США, когда в ответ на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани Тегеран нанес удары по американским базам в Ираке, может вынудить Саудовскую Аравию пойти на сближение с Ираном, высказал мнение РИА Новости эксперт по Ирану и Ираку исследовательского центра «Аль-Джазира» в Катаре, научный сотрудник Багдадского университета Ликаа Меки.

«Саудовская Аравия и ОАЭ опасались, что Иран нанесет по ним удар, когда иранцы начали наносить удары по базам США в Ираке. Последняя ситуация заставила Саудовскую Аравию осознать, что американцы ведут борьбу с Ираном и действуют согласно собственной повестке дня, не считаясь с Эр-Риядом, безопасностью королевства и не информируя его, как было в случае с Сулеймани. Это вынудило Саудовскую Аравию почувствовать, что США отводят ей лишь второстепенную роль, когда решают вопросы безопасности, при этом в случае какого-либо противостояния между США и Ираном Саудовская Аравия непременно станет целью, и, получив такой опыт, Эр-Рияд может начать сближение с Ираном», — считает Меки.

Кроме того, по его мнению, после убийства Сулеймани и вызванных этим событий, в том числе требования Ирака вывести иностранные войска из страны, политика безопасности Израиля тоже может подвергнуться коренному пересмотру.

«Я считаю, что в ближайшее время будет пересмотр политики безопасности Израиля в отношении Ливана и группировки «Хезболлах», в частности, будет попытка сблизиться с Ливаном и этой группировкой, а также они начнут вести работу по ослаблению этой группировки, в том числе, политическую, экономическую, ликвидацию лидеров, как они это делали с палестинским сопротивлением, чтобы обезопасить себя на случай ухода американцев», — отметил эксперт.