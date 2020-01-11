В США выступили против строительства второй нитки «Турецкого потока»

МОСКВА, 10 января/ Радио Sputnik. США выступают против строительства второй линии газопровода «Турецкий поток», который предназначен для поставок газа в Юго-Восточную Европу через Болгарию. Об этом в интервью Болгарскому национальному радио заявил заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.

По его словам, Вашингтон рассматривает газопровод как геостратегический проект России.

«Мы понимаем, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и осознаем, что, если у наших союзников будет безопасный доступ к источникам энергии, они станут сильнее и надежнее», – отметил Хейл.

В то же время он высказал мнение, что у Москвы в этой связи могут быть «другие взгляды».

«»Северный поток-2» и вторая линия «Турецкого потока» стали проблемой, поскольку они не обеспечивают диверсификацию энергии для Европы. Они дестабилизируют Украину, потому что у России есть возможность обойти трубопроводы на украинской территории», – заявил Хейл.

Восьмого января в Стамбуле президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». При этом российский газ по новому трубопроводу поставляется в Болгарию еще с 1 января, а с 5 января среди потребителей «голубого топлива» оказались Северная Македония и Греция.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Киеве подсчитали потери из-за «Турецкого потока».