СРОЧНО: Иран готов признать вину за крушение украинского «Боинга» — Fars

Официальный Тегеран объявит причину крушения украинского пассажирского самолёта «Боинг-737» уже в эту субботу, 11 января, передаёт информагентство Fars News со ссылкой на собственный информированный источник в руководстве страны.

Уточняется, что заявление будет сделано после заседания государственной комиссии по расследованию авиационных катастроф. По данным информатора «Фарс», в заседании будут участвовать и иностранные специалисты.

Источник добавил, что «…иранское правительство возьмёт на себя ответственность. Объяснят [происшествие] как ошибку».

Отметим, что Fars News является правительственным информационным агентством Исламской республики Иран и через него часто даются анонсы предстоящих событий со ссылкой на источники до появления официальных пресс-релизов ведомств.