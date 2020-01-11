«Нашему ребенку сорок. Он не дает мне приблизиться к нему»: откровения первой жены шейха Дубая

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В одном из иностранных изданий появилось интервью с 64-летней Рандой аль-Банной — бывшей супругой действующего эмира Дубая, шейха Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума. Женщина развелась с мужем в 1977 году, после чего была разлучена с единственной дочерью.

Ранда аль-Банна познакомилась с Мохаммедом, когда ей было 16 лет. Девушку, которую только что выгнали из католической школы, где она училась, представили шейху, брату эмира Дубая, на вечеринке в Бейруте. Ему было 23 года. Между молодыми людьми вспыхнуло чувство и вскоре они поженились.

В 1977 году родилась их первая дочь Манал бинт Мохаммед бен Рашид Аль Мактум. Сначала супруги жили в Лондоне, и Ранда аль-Банна редко посещала Дубай, чьи обычаи не были ей близки. Да и муж в Европе вел себя совершенно иначе, чем на родине, не навязывая супруге бедуинские традиции – даже писал ей стихи.

Однако после переезда в Дубай все пошло иначе: женщине пришлось отказаться от своего имени, так как его считали слишком западным. Теперь ее стали называть Шейха Хайфа… И это было только начало.

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Однажды после крупного инцидента с мужем Ранда решилась подать на развод. Что это был за инцидент женщина и сегодня не озвучивает в беседе с журналистами. Ответом со стороны влиятельного супруга стал запрет видеть дочь Манал. Девочка была оторвана от матери в возрасте пяти месяцев.

«Это несправедливо, очень несправедливо. Все потому, что я приняла решение уйти и быть свободной… Мое наказание заключается в том, что я не могу ее видеть. Я не знаю, как она выглядит сейчас. Он обещал мне: «Я позволю тебе увидеть ее. Ты увидишь ее в «Харродсе» на Рождество. Нет, лучше на Пасху. Нет, после Рамадана». И жизнь проходит. Вся жизнь», — делится Ранда.

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В 2000-м аль-Банна поехала в Дубай с другом, чтобы встретиться с дочерью — на тот момент ей было уже 23 года. Шейх дал ей адрес места, где проходило масштабное шоу, посетителями которого стали несколько тысяч человек. «Она внутри, попробуй опознать ее! Я хочу увидеть твой материнский инстинкт», — сказал Ранде бывший муж.

Но оказалось, что он просто обманул ее, заставив тщетно всматриваться в лица гостей, среди которых не было Манал. По возвращению в Ливан несчастная мать получила уведомление о пожизненном запрете посещать ОАЭ.

По иронии судьбы сейчас принцесса Манал входит в число дочерей эмира, занимающих государственную должность, связанную с борьбой за права женщин. В 2005 году состоялась ее свадьба с шейхом Мансуром бен Зайда Аль Нахайяном, который ныне является заместителем премьер-министра и министром по делам Президента.

Мать собиралась тайно попасть на свадебное торжество дочери. Однако незадолго до этого на нее напали в Бейруте. Когда женщина очнулась в больнице, выяснилось, что у нее сломаны четыре позвонка. А рядом с ней сидел эмир Дубая, который клялся, что не причастен к этому нападению.

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«Нашему ребенку сейчас сорок. Он не дает мне приблизиться к нему. Если бы мне только разрешили повидаться с дочерью, это компенсировало бы все остальное. Все, чего я хочу, это снова держать ее в своих объятиях. Я потеряла все — семью, дом, дочь… Потеряла достоинство и гордость. Я заплатила цену любви», — рассказала первая жена Мохаммеда.

Отметим, что Ранда ал-Банна решилась на откровения после того, как весь мир всколыхнул скандал между Мохамедом и его младшей женой Хайей, которая организовала побег из страны, забрав с собой в Лондон двух детей шейха.

По информации The Sunday Times

Фото: imago sportfotodienst/Legion-Media, Twiiter.com