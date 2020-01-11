От нового типа коронавируса впервые скончался житель Китая

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denisismagilov / Fotolia

В Китае впервые скончался заболевший новым типом коронавируса. об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в городе Ухань.

Уточняется, что выявлен 41 случай заражения, а несколько сотен местных жителей находятся под наблюдением. Семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в конце декабря в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. В январе стало известно о том, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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