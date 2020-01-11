Турецкая лира и акции укрепили свои позиции после ослабления конфликта между США и Ираном

Лира подорожала на 0,35 до 5,89, укрепляя свои позиции второй день подряд. Основной индекс акций BIST 100 увеличился на 2,6% — до 115 835 пунктов.

Ранее в начале недели турецкая национальная валюта ослабла почти до 6 за доллар, что побудило государственные банки вмешаться в рынок, покупая доллары. Турция граничит как с Ираном, так и с Ираком. Лира является одной из наиболее уязвимых валют на развивающихся рынках после валютного кризиса, разразившегося летом 2018 года, что привело экономику к рецессии.

Банковский индекс Турции также наметил тенденцию к росту на фондовом рынке, поднявшись на 3,9% — до 164 196 пунктов. Индекс Garanti BBVA, одного из крупнейших листинговых кредиторов страны, вырос на 4,1% — до 11,56 лир.