Общественники пожаловались прокуратуру заснеженные улицы Барнаула

«Эффективная» уборка

Барнаульские активисты проверили качество уборки снега на улицах Барнаула после новогодних праздников. Результаты, по их мнению, оказались разочаровывающими: в некоторых районах города снег будто не убирали с декабря. На основании результатов своей проверки члены организации «Гражданский патруль» уже направили жалобу в прокуратуру с требованием привлечь чиновников и подрядчика к ответственности.

Активисты подтвердили мнение многих горожан о плохом качестве уборки. «Общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Здесь снег не убирают с декабря прошлого года. Вместо тротуаров — заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев», — прокомментировал результаты проверки активист Игорь Берг. Он отметил, что мощные снегопады в Барнауле прекратились еще 26 декабря, но спустя две недели ситуация с нечищенными улицами кардинально не изменилась.

Как следует из текста жалобы, направленной общественниками в прокуратуру, на улицах Юрина, Советской Армии, Сизова, Профинтерна, Попова и проспекте Калинина местами либо совсем не убирали снег, либо сделали это некачественно. В подтверждение авторы сослались на ГОСТы, требования которых не соблюдены. Таким образом, считают активисты, было нарушено право граждан на безопасное передвижение по дорогам и тротуарам. Они требуют от надзорного ведомства проверить деятельность комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и МБУ «Автодорстрой», а затем привлечь виновных к ответственности. Кроме того, общественники просят обязать власти устранить нарушения в течение суток.

Любопытно, что отчеты мэрии об «успехах» в борьбе со снегом не прекращаются, хотя за новогодние праздники многие горожане жаловались на «каникулы» у уборочной техники. Судя по сообщениям, работы в выходные шли без перебоев, как и поручал губернатор Виктор Томенко. Несмотря на это, многие горожане считают, что этого недостаточно, с чем, вероятно, некоторые чиновники могут не согласиться. Так, согласно отчету, 10 января, на уборке дорог от снега задействованы 108 единиц техники. Привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. Основная задача – устранение зауженности проезжей части, максимальный вывоз снежных валов и куч. 138 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.