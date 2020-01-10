Власти Абхазии заявили о незаконности решения Верховного суда страны

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В пресс-службе президента Абхазии прокомментировали решение Кассационной коллегии Верховного суда страны об отмене итогов президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители власти отметили, что заключение суда является незаконным, а также указали на то, что оно может» привести к обострению непростой общественно-политической ситуации».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что данное решение было вынесено «на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда».

Представительство президента также выразило желание обжаловать принятое Верховным судом решение об отмене итогов выборов.

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