</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/54/12902054/upload-RIAN_6126130.HR-pic905-895x505-45362.jpg" alt="В Абхазии сообщили об участии украинцев в попытке госпереворота" /></p> <p>

Граждане Украины участвовали в попытке государственного переворота в Абхазии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

В администрации абхазского лидера уточнили, что митингующие назвали себя представителями Донецкой народной республики.

«Сейчас мы выясняем все обстоятельства пребывания этих граждан на территории Абхазии», — рассказали в администрации Хаджимбы.

9 января в Абхазии протестующие попытались проникнуть в администрацию главы республики в Сухуме. Они также потребовали отставки Хаджимбы.

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