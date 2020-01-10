Оппозиция Абхазии одержала тактическую победу, считает эксперт

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Оппозиция в Абхазии одержала тактическую победу после решения Верховного суда страны отменить итоги сентябрьских выборов президента, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, состоявшихся осенью 2019 года, и постановил назначить новые выборы. Вице-президент Аслан Барциц заявил РИА Новости, что власти Абхазии не согласны с решением и намерены их опротестовать.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

«Речь идет о том, что итоги сентябрьских выборов признаны недействительными. Оппозиция одержала если не стратегическую победу, то по крайней мере, тактическую. Оппозиция как раз и требовала признать результаты недействительными — разница между Хаджимбой и Квицинией составляла один процент и оппозиция настаивала на том, что Хаджимба не набрал большинство, потому что помимо голосов за Квицинию там был еще определенный процент голосов против всех. И они приплюсовали голоса против всех, плюс за Квицинию, и их получалось больше, чем за Хаджимбу… Это тактическая победа оппозиционных сил — они достигли того, что они требовали», — пояснил эксперт.

Он отметил, что «события вчерашнего дня, протесты, сегодняшнее решение суда донельзя сужает поле для маневра действующему президенту». «Фактически, у него не осталось выбора, кроме как просто сохранить лицо перед тем, как уйти, потому что даже если он решится участвовать в повторных выборах, то в свете последних событий шансы у него на то, чтобы получить симпатии большинства избирателей в Абхазии, очень малы», — сказал Муханов.

Эксперт предположил, что если оппозиционные силы будут участвовать в новых выборах, то, скорее всего, выдвинут в кандидаты своего лидера Аслана Бжанию. Муханов отметил, что «говорить о том, что Хаджимба будет участвовать и является фаворитом потенциально новых выборов, я бы не стал».

«Скорее всего, мы узнаем целый ряд новых фамилий, которые пойдут на досрочные выборы, если они будут в среднесрочной перспективе назначены», — отметил эксперт.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии «Амцахара» Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.