В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Италии задержали 59-летнего дальнобойщика из Беларуси, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего коллегу с Украины. Об этом сообщила пресс-служба миланской полиции.

Инцидент произошел 5 января в Сордьо, административный центр Лоди. Как утверждает издание il Cittadino, конфликт между мужчинами возник в ходе дискуссии о политике своих стран и об Иосифе Сталине. В результате белорус набросился на коллегу, ударив его по голове железным прутом.

Украинец госпитализирован в тяжелом состоянии, белорусу предъявили обвинения в покушении на убийство.