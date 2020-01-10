СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Канада хочет получить детальные объяснения от администрации президента США Дональда Трампа, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на осведомленные источники в правительстве страны.

По словам одного из источников, «сложно работать в военной коалиции, стремящейся уничтожить оставшихся боевиков ИГ* в Ираке, без тесного сотрудничества между ее участниками, в то время как наиболее влиятельный участник этой коалиции преследует цели, не до конца ясные его партнёрам».

Представители правительства Канады также отметили, что Вашингтону стоило заранее уведомить Оттаву о проведении операции.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США и их союзников в рамках коалиции по борьбе против ИГ*, в число которых входит и Канада.

*Террористическая организация, запрещенная в России.