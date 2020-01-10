Создана принципально новая Т-клеточная терапия для борьбы с раком

Работа, опубликованная в Nature Medicine учёными из National Cancer Institute (NCI), описывает новый тип иммунотерапии, который привёл к полному исчезновению опухолей у женщины с метастатическим раком молочной железы, которой осталось всего несколько месяцев жизни.

Результаты показывают, как естественные опухолевые инфильтрирующие лимфоциты (TIL) были извлечены из опухоли пациента, выращены вне её тела, чтобы увеличить их количество, и введены обратно пациенту для борьбы с раком. Пациент ранее получил несколько форм лечения, включая гормональную терапию и химиотерапию, но никакая из них не остановила прогрессирование рака. После лечения все опухоли пациентки исчезли, и через 22 месяца она все ещё находится в ремиссии.

Учёные с энтузиазмом относятся к возможности TIL лечить группу раковых заболеваний, называемых «common epithelial cancers», включающие в себя рак толстой кишки, прямой кишки, поджелудочной железы, молочной железы и лёгких, что составляет 90% всех случаев смерти от рака в США, около 540 000 человек ежегодно, большинство из них от метастазирования.«Как только эти опухоли распространяются, большинство людей умирает. У нас нет эффективных способов устранения метастатического рака», – сказал Стивен Розенберг, MD, PhD, глава отделения хирургии Center for Cancer Research при NCI (CCR).

Первым шагом этого нового подхода к лечению является секвенирование генома опухоли. В случае этого пациента учёные нашли 62 мутации в клетках опухоли молочной железы. Второе – выделить TIL, которые присутствуют в 80% опухолей эпителиальных клеток, но в крошечных количествах, недостаточных, чтобы уничтожить опухоль. Затем они анализируются на их способность распознавать мутированные белки в опухоли. В случае с пациентом с метастатическим раком молочной железы учёные обнаружили TIL, которые распознали четыре мутантных белка.

«Мы изолируем эти лимфоциты, выращиваем их в большом количестве и возвращаем их пациентам. Мы вырастили для этого пациента около 90 миллиардов клеток», – сказал Розенберг.

Во время выращивания TIL пациента также лечили иммунотерапевтическим веществом Keytruda, блокирующим PD-1, в целях изменения иммунной системы, чтобы иные иммунные клетки не мешали TIL, когда их вводили обратно пациенту.

«Мы включаем в лечение пациентов их собственные лимфобласты, которые представляют собой природные Т-клетки, а не генно-инженерные. Это наиболее персонализированное лечение, какое только можно себе вообразить», – сказал Розенберг.

Пациент с метастатическим раком молочной железы – не единственный человек, успешно прошедший лечение с использованием этого метода. Розенберг и его коллеги также достигли впечатляющих результатов при использовании TIL в лечении ещё трёх различных типов метастатического рака: колоректального, желчных протоков и шейки матки.

«Эти методы лечения способны лечить пациентов с любым раком», – утверждает Розенберг.Хотя результаты, несомненно, являются многообещающими, особенно из-за низкого уровня токсичности, испытываемого пациентами по сравнению с химиотерапией, рак часто вырабатывает устойчивость к лечению, и часто метастазы могут иметь мутации, отличные от начальной опухоли.

Так легко ли у пациентов разовьётся устойчивость к TIL?

«По иронии, именно те мутации, которые вызвали рак, могут быть ахиллесовой пятой, которая позволяет уничтожить рак. Очень важно нацеливаться сразу на несколько мутаций», – сказал Розенберг.

Как ни странно, это одно из преимуществ многих старых химиотерапевтических препаратов по сравнению с новыми персонализированными методами лечения. Из-за того, что химиотерапия без разбора пронизывает геном повреждениями в стиле ковровой бомбардировки, раковой клетке становится сложнее выработать устойчивость к ним. Выбор TIL, которые нацелены на небольшое количество мутированных белков в опухоли, может увеличить вероятность, что рак сможет развить резистентность. Нужны ещё работы в этой сфере, а также приёмы по изучению, какие мутации у раковых клеток являются возможными мишенями TIL.

Если крупные работы подтверждают эти великолепные предварительные результаты, разработка персонализированной терапии пациенту, несомненно, является финансовой и технической проблемой, требующей специализированных лабораторий и опыта. Насколько практично производить полностью персонализированную терапию?

«Люди говорили это и о CAR Т клетках. Если вы найдёте что-то, что работает на пациентах, сложно это или нет, инженерный гений найдёт способ заставить это работать», – сказал Розенберг.

И несколько компаний уже проводят испытания лечения TIL, в том числе Bristol-Myers Squibb и Iovance Biotherapeutics, последняя из которых специально фокусируется на TIL. В настоящее время проводятся клинические испытания TIL для меланомы, рака шейки матки, лёгких и даже, как известно, мало поддающихся лечению глиобластомы и рака поджелудочной железы.

«Это изменение нашего мышления, что может быть нужно в лечении этих типов рака. Новая парадигма лечения рака», – сказал Розенберг.

Нечасто в борьбу вступают совершенно новые методы лечения рака с такими впечатляющими результатами, как показанные TIL в этих примерах. Что сейчас крайне нужно, так это результаты более масштабных клинических испытаний и постоянного контроля за пациентами, которые были успешно вылечены, чтобы убедиться, что у них не возникло проблем.

«Это иллюстративный пример, который ещё раз показывает нам силу иммунотерапии», – сказал Том Мистели, PhD, глава CCR в NCI. «Если это подтвердится в более широком масштабе, оно обещает ещё больше расширить сферу применения этой Т-клеточной терапии для более широкого спектра раковых заболеваний».