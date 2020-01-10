На проспекті Молоді та Соборності відремонтують двори

До кінця поточного року в місті Луцьку планують відремонтувати прибудинкові території на проспектах Молоді та Соборності.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 20 січня, а аукціон має розпочатися 21 січня, — пише ІА Волиснькі новини.

Йдеться про капітальний ремонт прибудинкових територій на проспекті Молоді, 17а, 17б, 19 – проспекті Соборності, 13а, 13б.

Очікувана вартість капітального ремонту дворів становить 9,814 мільйона гривень. Цю суму скерують із місцевого бюджету.

Роботи включатимуть видалення зелених насаджень, розбирання старого асфальтобетонного покриття, улаштування дорожнього одягу на проїзній частині, викладення бруківкою пішохідної зони, влаштування пандусів і пристрою примусового зниження швидкості («лежачого поліцейського»), встановлення дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, ремонт мережі водопостачання та водовідведення, облаштування дощеприймальної каналізації, розміщення навісів для сміттєвих контейнерів, зовнішнє освітлення прибудинкових територій.

Повністю завершити капітальний ремонтів дворів планують до кінця 2020 року.