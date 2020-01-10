Chery зарегистрировала марку Exeed в России

Китайский автопроизводитель Chery готовит к выходу на российский рынок свой премиальный суббренд Exeed. Свидетельство на одноименный товарный знак под номером RU 2019768426 появилось в открытой базе Роспатента.

На родине машины Exeed продаются с 2017 года – они представляют собой люксовые версии рядовых моделей Chery, построенные на тех же узлах и агрегатах, но с другим, индивидуальным дизайном и более богатым оснащением.



Логотип Exeed. Фото Роспатент

В Россию китайский премиум-бренд должен приехать уже в первом квартале этого года. Первой моделью Exeed для россиян, как уже сообщали «Автоновости дня», станет среднеразмерный кроссовер TXL длиной 4775 мм, который выпускается в Китае чуть более двух лет.

По последним данным, Exeed TXL предложат в России только с пятиместным салоном. На выбор будет три комплектации, все – с безальтернативным 1,6-литровым турбомотором T-GDI мощностью 190 л.с., 7-ступенчатым «роботом» DCT7 , а также передним или полным приводом.

Сколько будет стоить премиальный «первенец» Chery в России, пока неизвестно, но более осведомленные коллеги уверены, что он станет самой дорогой моделью в линейке. В Китае Exeed TXL продается за 135 900 – 175 900 юаней, что по текущему курсу эквивалентно примерно 1,23 – 1,6 млн рублей.