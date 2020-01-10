Составлен топ-10 регионов России по продажам электромобилей

За 11 месяцев 2019 года россияне приобрели 325 новых электромобилей – в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Треть из них пришлась на Москву, где было куплено 107 таких машин. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 регионов с самыми большими продажами электрокаров.

Следующим с почти пятикратным отставанием идет соседнее Подмосковье, где с января по ноябрь было реализовано 24 электромобиля. Замыкает тройку лидеров Приморский край, чей рынок электрокаров составил 22 единицы.

На четвертой и пятой строчках оказались Санкт-Петербург и Краснодарский край – их жители приобрели за отчетный период 17 и 15 новых электромобилей соответственно.

В ТОП-10 регионального рейтинга также вошли Иркутская (11 ед.) и Свердловская (10 ед.) области, а также Хабаровский, Пермский и Красноярский края (по 9 ед.).