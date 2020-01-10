Турецкую Анталью посетило рекордное число россиян в 2019 году

Всего Анталью в прошлом году посетили более 15,644 миллиона иностранных туристов, что на 17,1% выше прошлогоднего показателя. Каждый третий турист приехал из России, число отдохнувших на этом турецком курорте россиян возросло за год на 16,2%, сообщает РИА Новости.

Как сообщило ранее турецкое министерство культуры и туризма, число российских туристов, посетивших Турцию в январе-октябре 2019 года, составило 6,7 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 16,9% превышает аналогичный показатель прошлого года. Россияне сохраняют безусловное лидерство среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. Далее следуют граждане Германии (4,6 миллиона), Великобритании (2,4 миллиона), Болгарии (2,3 миллиона), Ирана (1,8 миллиона).