Избирком направил алтайский парламент инициативу возвращении прямых выборов мэра глав

Избирком Республики Алтай после череды отказов все же направил в региональный парламент ходатайство местных «яблочников» о регистрации инициативной группы по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов. Копия постановления опубликована на сайте ресизбиркома. Любопытно, что Госсобрание в 2020 году должно рассмотреть аналогичную инициативу коммунистов, о чем «Банкфаксу» рассказала депутат Мария Демина.

Предыдущие попытки «яблочников» провести референдум по этому вопросу нельзя назвать успешными: инициативная группа получала отказы в регистрации. Последний раз это произошло еще в декабре 2019 года. В то же время оппозиционные силы не единожды пытались разыграть карту возвращения прямых выборов. Так, например, в 2016 году с такой инициативой в Госсобрании республики выступало реготделение ПАРНАС. Тогда оппозиционеров поддержали только два депутата. Лидер местных «республиканцев» Сергей Михаилов тогда отмечал, что депутаты даже не пожелали слушать пояснения инициативной группы. К слову, он, вероятно, приложил руку и к нынешней инициативе «Яблока».

По словам Марии Деминой, она находится в некотором недоумении от того, что «яблочники» все же продвинули свою инициативу в Госсобрание, поскольку в первой половине этого года парламент должен рассмотреть аналогичный законопроект, предложенный ею. В случае его принятия прямые выборы мэра Горно-Алтайска и глав районов должны быть закреплены в регионе на законодательном уровне. «Я не знаю, почему представители «Яблока» направили такое ходатайство в избирком. Здесь я могу только предполагать. Я подала свою инициативу в Госсобрание республики еще в ноябре 2019 года. Ее приняли и включили в проект, то есть в 2020 году этот законопроект будет рассмотрен. Надеюсь, что он будет принят. Мы обговаривали этот вопрос с независимыми депутатами, представителями ЛДПР и СР. Есть те, кто поддерживает эту инициативу и среди единороссов», — рассказала Демина, отметив, что пока к законопроекту не было замечаний.

При этом, по ее словам, она никак не взаимодействовала с «яблочниками», поскольку у нее не было на это времени. «Наказ» выступить с такой инициативой в парламенте ей якобы дали избиратели еще во время избирательной кампании. В связи с этим в Госсобрании сейчас находятся две похожие по сути инициативы.