Телеведущая Ксения Собчак назвала Нижнетагильский театр кукол «суровейшим»

Известная телеведущая Ксения Собчак не стала отмалчиваться и прокомментировала новую постановку предстоящего спектакля «Айболит», которая будет показана в Нижнетагильском театре кукол. Светская львица назвала заведение культуры «суровейшим».

Директор театра Татьяна Ткачева и вовсе отметила, что не видит ничего страшного, если один из героев детской сказки будет чем-то похож на историческую личность. Телеведущая же Ксения Собчак осталась судя по-всему не в восторге от того, какой может быть премьера и отметила, что Нижнетагильский театр кукол «суровейший».