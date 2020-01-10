Над ведущим «Дом-2» Антоном Беккужевым уже начали смеяться участники телепроекта

По мнению большинства поклонников телешоу «Дом-2», организаторы, если и не ошиблись, то точно поторопились назначить ведущим Антона Беккужева.

Всё началось после того, как новый ведущий решил позвонить в эфире Анне Брянской и поинтересоваться её самовольными уходами за периметр. Молодая особа на звонок не ответила, тем самым поставив звезду в неудобное положение, из которого он так и не смог достойно выйти, вызвав смех в свой адрес со стороны участников. К тому же это всё произошло на фоне слухов о «романе» Брянской и Беккужева.