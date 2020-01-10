«Я не в курсе»: Евгений Петросян не подтвердил информацию о закрытии передачи «Смехопанорама»

10 января появилось сообщение о том, что программа «Смехопанорама» прекращает свою трансляцию. Тем не менее, Евгений Петросян не подтверждает данной информации, и отмечает, что он «не в курсе».

9 января 2020 года «Смехопанорама» отметила 26-летие. Немного телевизионных шоу смогли просуществовать так долго, но времена меняются, и спустя день стало известно о прекращении вещания авторской юмористической передачи. Вместе с ней телеканалрешил закрыть шоу «Сам себе режиссёр» и «Утренняя почта», которые радовала поклонников на протяжении 45 лет. Как оказалось, Евгений Петросян ничего не знает о решении дирекции, о чём рассказал порталу Teleprogramma.

На вопрос, почему «Смехопанорама» была закрыта, сатирик не ответил, поскольку и вовсе не слышал лично о снятия передачи из эфирной сетки. Юморист ничего об этом не знает и не подтверждает прекращения существования своего проекта.