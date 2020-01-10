США считают, что Иран завершил ответ на убийство Сулеймани

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США считают, что Иран завершил свой ответ на убийство командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Похоже на то, что Иран завершил свой ответ на убийство Касема Сулеймани», — сказал Хук журналистам на брифинге. Высокопоставленный представитель госдепа выразил надежду, что «Иран прекратит проводить агрессивную и экспансионистскую внешнюю политику».

Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.