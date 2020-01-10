Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что украинский самолёт сбила иранская ракета

Еврокомиссия считает, что на сегодняшний день не следует делать поспешных выводов касательно крушения украинского «Боинга» в Иране, и необходимо дождаться окончания расследования.

С соответствующим заявлением выступил представитель Европейской комиссии в Брюсселе, который, отвечая на вопросы журналистов, дал оценку словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что авиалайнер был сбит иранской ракетой.

«Сейчас отсутствуют убедительные доказательства причин инцидента, и мы до сих пор ждем предварительных данных по результатам расследования, которое на данный момент продолжается», — отметил представитель Еврокомиссии.

Он также добавил, что ведомство ожидает независимого расследования, которое будет проведено в соответствии с международными требованиями.

«Мы желаем увидеть независимое расследование, которому можно доверять. Есть ряд международных правил, и их следует соблюдать», — рассказал представитель ЕК. — Мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет им следовать».