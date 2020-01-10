У Киева нет оснований считать авиакатастрофу в Иране терактом

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в пятницу, что на данный момент нет оснований говорить о террористическом акте как причине крушения Boeing 737 в Иране.

«На сегодняшний день у нас нет достаточных оснований говорить, что на остатках самолетах есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или, скажем, на ненатуральные события или ненатуральные повреждения самолета», — сказал Пристайко на брифинге, трансляцию вел украинский телеканал «Наш».

По его словам, эксперты анализируют характер повреждений двигателей самолета. «Есть части самолета обожженные… есть те части, которые требуют очень детального изучения, например, остатков химикатов, которые могут или не могут быть отнесены к взрывчатым смесям», — уточнил Пристайко.

Не все части удалось собрать, оба двигателя есть, есть определенные важные части для нас, которые до этого времени не найдены и не собраны. Над этим работает, в первую очередь, иранская сторона.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.