Украшения и аллергия: кому и каких металлов следует избегать

Ювелирные украшения делают из драгоценных металлов, которые, как объясняют эксперты, также могут стать причиной аллергии.

Статистика показывает, что каждый десятый имеет аллергические реакции на тот или иной металл. Поэтому, если у человека есть аллергия на какой-то металл, следует избегать ношения украшений из такого металла.

Нередко ювелирные украшения изготавливают из сплавов, в составе которых присутствуют никель, хром, кобальт и молибден. Эти металлы и могут провоцировать аллергические реакции.

Никель – это один из самых агрессивных металлов в списке аллергенов. Его добавляют в сплавы, , из которых изготавливают элементы одежды, бижутерии, медицинских инструментов.

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Хром используют для декоративного покрытия изделий. Он может не только провоцировать аллергию, но и запускать реакции, при которых возникают токсические соединения.

Хотя использование алюминия в быту сократили, но соли алюминия содержатся в антиперспирантах и других косметических средствах. И это опасно для людей, которые страдают от аллергии на этот металл.

Может спровоцировать аллергическую реакцию и цинк. Его используют в стоматологии. Также соединения цинка входят в состав некоторых видов мазей.Опасным аллергеном считается и никель. Его добавляют нередко в драгоценные металлы, в том числе и в золото. Делается это для повышения прочности. Также никель может присутствовать и в зубных протезах.

Если на коже возникли проявления аллергии, то следует отказаться от ношения украшения, которое ее спровоцировало. При этом стоит учитывать, что аллергия на металл коварна тем, что появляется не сразу, некоторые металлы при частом контакте с кожей постепенно проникают сквозь слой эпидермиса.

Признаками аллергии на металл может быть не только высыпание и раздражение. Также может возникать покраснение, в месте контакта кожи с металлом может возникать зуд. Металл может стать причиной отечности.

Чаще всего проявление аллергии можно заметить на животе (от пряжки ремня), запястьях, ушах и шее (от цепочек, браслетов, сережек). Иногда у женщин может быть раздражение на спине или плечах из-за металлических элементов бюстгальтера.Если не реагировать симптомы аллергии, то могут возникнуть эрозии или ссадины.

Чтобы избавиться от аллергических реакций, в первую очередь следует устранить контакт с металлом, который ее провоцирует. Из рациона также следует исключить продукты, которые являются сильными аллергенами. Место раздражения следует обработать специальными препаратами, которые может порекомендовать врач.

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