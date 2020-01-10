Раскрыта тайна странных звуков, которые доносились из недр Земли

Достаточно много землетрясений фиксировалось в Индийском океане. За весь период проведения исследования случилось около 7000 тектонических землетрясений. Подобное случается тогда, когда тектонические плиты застревают и не могут двигаться дальше из-за достаточно сильного давления. В результате их трение и провоцирует возникновение землетрясений.

Самые мощные толчки имели силу до 5,9 балла и были зафиксированы в конце весны 2018 года. Рядом с восточным побережьем острова Майотта были слышны сигналы, но специалисты не находили совершенно никаких признаков вулканической активности. В то же время были подозрения на то, что новый вулкан только еще начинает свое формирование. Вскоре было отмечено, что произошло утопление острова на целых 14 сантиметров. Подобное возникает в результате активности, которая имеет прямое отношение к землетрясениям.

Ученые во время исследования доказали, что магма быстро поднялась практически на поверхность Земли. Из-за этого на самом дне океана образовался канал и магма начала вытекать, тем самым формируя новый вулкан.