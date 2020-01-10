Неизвестное существо убило огромную белую акулу

Какое существо могло убить одного из самых опасных морских хищников – белую акулу, размер которой достигает трех метров? В 2003 году в Австралии устанавливали на плавники больших белых акул специальные датчики для их дальнейшего отслеживания и контроля. Датчик был помещен и на трехметровую самку, которая стала «альфа-акулой». Но буквально через несколько месяцев датчик этой акулы был обнаружен на берегу. Специалисты исследовали находку и обнаружили, что датчик был разъеден кислотой. Уже не первое десятилетие ученые пытаются разобраться с данными, полученными с данного устройства, сообщает портал Новости Планеты. Устройство показывает, что акула очень резко опускалась на большую глубину. Возможно, именно в это время ее что-то утащило вниз. После этого температура резко увеличилась с 7,7 градусов до 25,5. Такая температура может быть только в желудке какого-то морского животного. На данной отметке температура держалась целых 8 дней, а потом устройство постепенно поднялось на поверхность воды и вскоре было обнаружено экспертами. Все это говорит о том, что акула была кем-то убита, съедена и переварена, а останки вышли естественным путем. Часть ученых считает, что убить белую акулу могла косатка. Они достаточно часто питаются печенью этих крупных хищников. В то же время датчик находился на глубине, которая намного больше той, что могут нырять косатки. Хотя никто не исключает, что это может быть «кит-рекордсмен», ведь некоторые косатки могут нырять очень глубоко, хотя подобное встречается и не часто.