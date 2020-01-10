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Дмитрий Босов потратил почти 2 млрлд рублей на заброшенный на шесть лет особняк.

Один из самых богатых людей в России по версии Forbes предприниматель Дмитрий Босов купил в США особняк, названный «удивительно безобразным», сообщило издание Variety.

Строение располагается в городе под названием Беверли-Хиллз. Любопытно, что ранее его владельцами были выходцы из СССР, владельцы стоматологической сети, ставшей популярной в США. Известно, что чета Глосманов купила землю в 80-х и построила дом в готическом стиле.

В 2013-м семья решилась на продажу дома, запросив за него $18,95 млн, что дало повод местным СМИ заметить ранее иецхэзжн неизвестное строение.

В итоге, американский портал Curbed опубликовал заметку под названием «Поразительно ужасный дом дантиста выставлен на продажу за 18,95 миллиона». Публикация вызвала интерес, а в комментариях один из читателей дал зданию громкое определение «мавзолеей для ходячих мертвецов». Еще один счел, что авторы проекта особняка употребляли кокаин.

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Покупатель в виде фирмы, связанной с олигархом Дмитрием Босовым, по данным Variety, появился лишь шесть лет спустя, в октябре 2019-го. О сумме сделки стало известно в январе 2020-го, она составила $30 млн (1,84 миллиарда рублей).

Издание уточняет, что общая площадь особняка составляет почти 1 400 квадратных метров, внутри разместились восемь спален и 12 ванных комнат.

Напомним, что в прошлом году предприниматель Дмитрий Босов занял 102-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $950 млн.