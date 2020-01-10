Низ поражал воображение: мохнатка звезды Универа на фото вызвала оторопь

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В Сети обсуждают неоднозначный образ известной актрисы и бывшего депутата Госдумы Марии Кожевниковой.

Известный актер Станислав Садальский написал критический пост в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу и экс-депутата Госдумы Марии Кожевниковой, выбравшей не самый удачный наряд для одного из своих выходов в свет.

В своей публикации Садальский показал две фотографии, на одной из которых запечатлена героиня актрисы Татьяны Орловой в халате, получившем название "Мохнатка".

"Нина Чусова гениальный режиссер и соавтор костюмов в спектакле "Шашни". Художнице по костюмам Швец, Нина подсказала, какой ивжнтхх должен быть один из костюмов героини Татьяны Орловой… обозвав его "Мохнаткой"…" – пишет артист.

На контрасте он показал наряд Марии Кожевниковой, который она надела для появления на Московском кинофестивале, причем, по словам Садальского, это платье бывшего депутата Госдумы удивило "всех без исключения".

"Верх" платья вполне вписывался в классический вечерний стиль. А вот "низ" поражал самое смелое воображение: подол наряда был щедро обшит мохнатой бахромой или перьями, создающим полное ощущение того, что на юбке актрисы вдруг густо проросли волосы", – пишет он.

Комментаторы также остались не лучшего мнения от платья Марии Кожевниковой.

"Что такого употребляет создатель такого " шедевра " и где он это берёт ???( я про платье Кожевниковой)", – отмечает olyalukoiya.

"И кучу денег за такое уродство отдают", – возмущается vershigruksvetlan.

"Да ужжжж! Точно мохнатка", – заявляет larisabaranof.

"Такое впечатление что главного сюрприза у Кожевниковой мы не видим, но вполне себе можно дорисовать в воображении, и смешно становится. Весело у вас наверное проходит творческий процесс, если такие темы всплывают. А Кожевникова во время фестиваля может на кого то охотилась?" – пишет olgakhabarova2.

"Депутатка смешне", – предполагает yul.borzowa2014.

"Никогда такого не видела! Платье -порнография. Ладно вкуса нет,но мозги?И была депутатом?" – заявляет olgatsyba1985.

"Дизагнер мохнатки, понятно, покурил и почудил, а Кожевникова надевая мохнатку наизнанку, о чём думала?" – интересуется tanita584.

"Ох, уж эта мохнатка …" – смеется mur.niki.

Ранее TopNews писал о том, что Садальский на коленях выпрашивал квартиру для Филатова у мэрии Москвы.