Платье-то зашей: Асмус взбудоражила Сеть фото в рваном наряде

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Актриса любит подначивать фолловеров, публикуя провокационные снимки.

Новогодние праздники уже позади, так же, как и первая короткая рабочая неделя 2020 года. Однако у актрисы Кристины Асмус она была несколько длиннее чем у остальных, поскольку работает она в театре.

Более того она во время болезни старается выходить на сцену, даже несмотря на высокую температуру. Не так давно Кристина все же была госпитализирована в больницу с острой инфекцией, но ивжнтхх до последнего продолжала работать " в адовом графике": съемки, спектакли, предпоказы и прочее.

Едва выписавшись из больницы, она тут же приступила к работе, но и о семье не забывала. Асмус отметила день рождение дочери, а также побывала на ее первом спектакле. Публикация тут же стала едва ли не самой обсуждаемой темой: ведь раскрылась тайна кем приходится Тимур Батрутдинов семье Гарика Харламова.

Кристина по обыкновению, как и Гарик, не обращает никакого внимания на дикие сплетни подписчиков. Более того она любит подначивать их, публикуя провокационные снимки. На сей раз она привлекла внимание фолловеров "рваным" платьем. Однако сей факт не бросается в глаза, и понять это можно лишь присмотревшись к рукавам наряда.

"Ну как оно, первые рабочие дни? У меня, правда, они начались несколько раньше )) В театре график не зависит от праздников Поэтому, когда зовут куда-то полететь, я почти всегда не могу, у меня ёлки ))))) А у вас? Работали на январских? Или выйдете с понедельника?))) Или даж со следующего? #платьетозашей", – сообщила Асмус.

Поклонники отметились лишь положительными комментариями с пожеланием здоровья и счастья, чего нельзя сказать о хейтерах, которые тут же кинулись в ностальгические воспоминания о той самой сцене и фильма "Текст".

"Из фильма "Текст". Сценка топ.", – пишет aleksey_tchelyanov.

"А будет продолжение, "Текст 2", – подшучивает semenov___95.

Другие же похвалили Кристину за хештеги, которыми она в точку сопровождает публикации.

"Хештег в тему! Даже и не заметила рукава сначала", – пишет snova_nova..

"Ваши хештеги – бомба", – отметил nastenka__rodionova

"Ха! Хэштег удивил, присмотрелась это модно сейчас? Так я сейчас же платьице себе сошью!))))", – пишет shuhkova_marusya.

"Платье порвала пытаясь забрать мандаринку?", – шутит timoxa_bandit_.