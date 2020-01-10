Александр Ревва женился в четвертый раз, сыграв свадьбу на Мальдивах

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Александр Ревва и его супруга вместе уже 12 лет.
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Торжественное событие прошло на Мальдивских островах, куда Александр и Анжелика отправились вместе с детьми – 13-летней Алисой и 6-летней Амелией. Александр и Анжелика произнесли клятвы верности в романтичной обстановке: на закате под плеск океана.
«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться», – подписал снимок Александр Ревва, процитировав своего сценического персонажа Артура Пирожкова.
«Я стала твоей ивжнтхх женой уже в четвертый раз», – ответила ему Анжелика.
Анжелика Ревва также выложила пост, где продемонстрировала несколько снимков со свадьбы.
Александр Ревва и его супруга вместе уже 12 лет. За это время в семье зародилась традиция повторять церемонию бракосочетания в разных уголках мира.