ВГТРК закрыл Сам себе режиссер после 28 лет в эфире

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Также было приостановлено производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» Евгения Петросяна.

Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков в Instagram сообщил о закрытии шоу после 28 лет ее входа в эфире.

По его словам, соответствующее решение приняли телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК и н понимает это решение как профессионал.

«В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события. Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК принято решение снять программу «Сам себе режиссер» с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это ивжнтхх решение, как человек — я принять его… не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться»,— сказал Лысенков, после чего поблагодарил всех зрителей, авторов и свою команду.

В завершение телеведущий опубликовал отрывок из первого выпуска программы «Сам себе режиссер».

Также было приостановлено производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» Евгения Петросяна. Юморист в комментарии РБК пояснил, что он не в курсе ситуации с приостановкой выпуска «Смехопанорамы».

Отметим, что последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря. Они не пользовалась большим интересом у зрителей, свидетельствуют данные Mediascope.