Какими будут следующие 10 лет? Цукерберг знает! — Блокнот Россия

Глава Facebook в соцсети рассказал все, что ожидает человечество к 2030 году.

Американский программист и миллиардер Марк Цукерберг решил вдруг рассказать в соцсети о том, что ждет человечество в ближайшие 10 лет.

Глава Facebook, обрисовывая будущее, предупредил, что в 2030 году новые технологии создадут новый, более высокий уровень виртуальной реальности. Благодаря этим технологиям люди даже смогут чувствовать присутствие друг друга, независимо от расстояния.

Помимо этого исследователи вылечат и смогут даже предотвратить много болезней, что увеличит продолжительность жизни.

Также программист прогнозирует создание частной социальной платформы, где будут взаимодействовать люди, причем, смогут даже объединяться в небольшие сообщества.

Цукерберг обещает представителям малого бизнеса доступ к высоким технологиям, которого у них сейчас нет. Миллиардер называет это «децентрализацией возможностей».

«Очень редко можно найти четкий «правильный» ответ, и во многих случаях это так же важно, как и легитимность принятых решений для сообщества», — цитируют «Известия» миллиардера.

Есть у Цукерберга «задача» для правительств разных стран. Он считает необходимым обозначить четкие правила в отношении информации, несущей вред, имея в виду фейки. Также правительствам предстоит позаботиться о сохранности и транспортировке данных в свете последних утечек.

Фото: REUTERS/Erin Scott