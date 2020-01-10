В Сети появились первые изображения новой Skoda Octavia RS

В 2020 году Skoda выпустит сразу несколько новых модификаций на базе модели Octavia четвертого поколения, и особый интерес, безусловно, вызывает «горячая» RS-версия. Взяв за основу последние шпионские фото, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как будет выглядеть новинка в серийном исполнении.

Говоря о новых модификациях, мы имеем в виду не только «заряженную» RS, но и «внедорожную» Scout в кузове универсал, которая должна удивить практичность даже самых взыскательных фанатов чешской марки и «Октавии», в частности.



Skoda Octavia RS. Фото Колёса.ру



Skoda Octavia RS. Фото Колёса.ру

Что касается непосредственно «эрэски», то, судя по шпионским снимкам, ее передний бампер будет практически идентичен модели предыдущего поколения, где были точно такие же горизонтальные противотуманные фары. Радиаторная решетка станет черной, а в правой ее части появится фирменный логотип RS.

Оконную раму, скорее всего, тоже выкрасят в черный цвет, однако главной отличительной чертой «горячей» Octavia RS от гражданской модели станет корма, а именно – широкие выхлопные патрубки, шильдик с логотипом RS и спойлер на крышке багажника. Довершат яркий и агрессивный образ оригинальные колесные диски, диаметр которых мы узнаем совсем скоро.

На рынок новая Octavia RS должна выйти сразу в нескольких вариациях, отличных между собой кузовом (лифтбек и универсал), двигателем, трансмиссией и типом привода. Премьера модели должна состояться весной 2020 года на международном автосалоне в Женеве.