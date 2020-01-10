На АвтоВАЗе рассказали о попытках краж с предприятия в 2019 году

В 2019 году на «АвтоВАЗа» было выявлено 490 сотрудников «сторонних организаций», пытавшихся совершить хищение товарно-материальных ценностей с территории завода. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

Так, в декабре благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти сварщика с семилетним стажем работы на предприятиях «АвтоВАЗа», который неоднократно похищал различные детали и комплектующие автомобилей. В последний раз он самовольно снял с шести двигателей датчики концентрации кислорода и продал их перекупщику на рынке. На заводе он с тех пор больше не работает.

Другую попытку хищения зафиксировала служба охраны предприятия, нашедшая при осмотре автовоза Scania 14 защитных комбинезонов, хотя в описи имущества было только два таких комплекта. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место вызвали полицию.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.