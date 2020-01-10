Mitsubishi пересмотрел цены на весь модельный ряд в России

Следующим, кто в начале 2020 года обновил прайс-листы на свои автомобили в России, стал японский Mitsubishi. Как и на сколько подорожали модели японской марки с наступлением нового года, рассказали эксперты сайта «Цена Авто».

Интересно, что новые цены получили автомобили и 2019-го, и 2020-го года выпуска, причем у одних моделей рост оказался синхронным, а у других – разным.

Так, например, компактный кроссовер Mitsubishi ASX 2019 года выпуска, подорожавший во всех своих комплектациях на 20 тыс. рублей, теперь стоит от 1 249 000 до 1 693 000 рублей. Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, получивший прибавку в 10 тыс. рублей ко всем комплектациям обоих годов выпуска, сейчас предлагается за 1 920 000 – 2 266 000 рублей.

Пикапам Mitsubishi L200 отличился – у него на 10 тыс. рублей подорожала только одна комплектация (DID Intense) из пяти, которая теперь стоит 2 508 000 рублей. При этом стартовый ценник (за базовую версию), как стало известно «Автоновостям дня», по-прежнему начинается от 2 069 000 рублей.

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2020 года производства прибавил в цене 30 тыс. рублей и сейчас оценивается от 2 469 000 до 3 138 000 рублей. В свою очередь, машины 2019 года выпуска подорожали только на 10 тыс. рублей и сейчас предлагаются к продаже за 2 449 000 – 3 220 000 рублей в зависимости от комплектации. Исключением стала комплектация Terminator Dark Fate автомобилей 2019 года, которая, наоборот, подешевела на 26 тыс. рублей, до 2 990 000 рублей.

Наконец, бестселлер марки, Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска подорожал во всех комплектациях, кроме базовой, на 20 тыс. рублей. Начальный ценник модели по-прежнему равен 1 699 000 рублей, а вот более продвинутые комплектации сейчас доступны за 1 803 000 – 2 552 000 рублей. Автомобили 2020 года выпуска тоже подорожали разнонаправленно: 10 тыс. рублей прибавила базовая версия и 30 тыс. рублей – остальные. В результате цены на них варьируются от 1 709 000 до 2 532 000 рублей.