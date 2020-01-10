Рекламировать Турцию в 2020 году будут знаменитости

В 2019 году в Турции побывали звезда Болливуда Жаклин Фернандес, известный индийский певец и актер Харри Санду, а также бразильская телеведущая, актриса и певица Элиана Михаиличен Безерра, сообщает РИА Новости.

В этом году рекламные ролики будут транслироваться на каналах с самыми высокими рейтингами в 20 странах, включая Россию, Германию, Великобританию, Нидерланды, Украину, Индию и Израиль.

Кроме того, планируется разработка новых туристических продуктов, отвечающие потребностям гостей с потенциально высокими расходами. Цель кампании — привлечь большее количество путешественников с хорошим уровнем образования, культуры и доходов.

Министр отметил, что разрабатываются новые стратегии продвижения, которые включают рекламные и PR-проекты, посвященные гастрономическому, медицинскому, паломническому, деловому туризму.

Идёт подготовка культурных и велосипедных маршрутов.

Кроме того, уже начаты работы по 20 тематическим коммерческим фильмам, рассказывающих о гольф-турах, яхтенных, свадебных, молодёжных путешествиях.

Согласно данным Министерства культуры и туризма, в 2019 году число международных туристов в стране выросло на 14,31 процента в годовом исчислении и составило 42,9 миллиона за первые 11 месяцев.

За это время в Турцию прибыло около 6,89 миллиона гостей из России, 4,83 миллиона – из Германии и 2,5 миллиона – из Великобритании.