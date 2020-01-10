Алтайский школьник получил миллион рублей благодарность оплату билета случайной пассажирке автобуса

Школьник-герой с мамой

Блогер из Санкт-Петербурга Наталья Мишина, которая приехала на новогодние праздники к своим родным в Камень-на-Оби, устроила рождественский сюрприз для местной матери-одиночки и ее 13-летнего сына. Молодая женщина организовала в Сети сбор средств для небогатой каменской семьи, чтобы отблагодарить мальчика, который расплатился за нее в автобусе. Аудитория блогера так прониклась историей отзывчивого школьника, что за день собрала ему более 1 млн рублей.

Известно, что сама Наталья Мишина тоже в одиночку воспитывает трехлетнего сына и ведет Instagram, где в юмористическом ключе описывает будни молодой одинокой мамы, а также те трудности, с которыми ей приходится сталкиваться. На блогера подписано более 620 тысяч человек. В новогодние праздники она с ребенком приехала из Санкт-Петербурга, где сейчас живет, к родителям в Камень-на-Оби. 8 января они с сыном, как утверждается, отправились кататься на автобусах, чтобы хоть как-то развлечься. Однако в одной из поездок им не удалось быстро расплатиться и усесться, поэтому водитель стал нервничать. Тогда за женщину и ее маленького сына поспешно купил билет незнакомый им школьник.

Наталья Мишина

Молодая мать подсела к нему, чтобы поблагодарить, и выяснила, что его зовут Ваня, он учится в 3-й школе, живет вдвоем с мамой, а папа погиб. «Мы ехали вместе четыре остановки, и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос… нет, не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос настоящим человеком, поэтому захотелось помочь этой семье», — рассказала блогер.

В результате тщательных поисков ей удалось узнать фамилию школьника и адрес, где он живет. Она отправилась к ним домой, где познакомилась с мамой мальчика, поблагодарила за воспитание и выяснила, что семья живет очень бедно, и у женщины не хватает денег, чтобы оплатить подростку занятия в художественной школе. Тогда блогер объявила в Сети сбор средств, чтобы устроить своему «спасителю» рождественское чудо.

Данная история получила большой отклик, и всего за день на карту мамы школьника поступило более 1 млн рублей. В акции приняли участие порядка 2 тысяч человек. Как сообщила растроганная мать Вани, на эти деньги она планирует купить сыну жилье в Барнауле или Новосибирске, куда он сможет переехать в поисках лучшей перспективы. «Не знаю, понимаете вы или нет, но мы с вами полностью изменили жизнь этой семьи», — отметила Наталья Мишина.