Кому и почему могут уменьшить пенсию в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В России существуют три причины, из-за которых могут понизить пенсионные выплаты. Об этом в эфире НСН рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, первый «понижающий» фактор – ошибка в расчетах при начислении пенсии, второй – переезд из северного региона с повышающими коэффициентами в южный, а третий – долг за услуги ЖКК. Она отметила, что если первые два случая очевидны, то третий – резонансный.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН подтвердил слова коллеги и уточнил, что при наличии долгов уменьшение пенсии возможно только по решению суда. Но полностью выплат пенсионеров никто не лишит.

По его словам, пенсии являются неприкасаемым доходом граждан, поэтому она не облагается налогами и вычетами. Но если у пенсионера есть задолженности, пенсию могут уменьшить, но до определенной величины, объяснил сенатор. В таких случаях пенсионеру оставляют как минимум 50% положенной пенсии. Он добавил, что это касается, в том числе, кредитных историй: банки охотно кредитуют пенсионеров, поскольку у этой категории населения есть гарантированный доход.

Пенсия может снизиться, если человек переедет из Москвы, например, в Тамбов, или из северного региона с повышающими коэффициентами в южный. В первом случае гражданин лишится московской надбавки. Второй случай затрагивает не всех пенсионеров.