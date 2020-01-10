Россия и Турция договорились о введении перемирия в Идлибе с 12 января

АНКАРА, 10 янв — РИА Новости. Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе, начиная с полуночи 12 января, сообщило турецкое минобороны.

«Турция и РФ договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни. В связи с этим, 12 января с 00:01 будет объявлено перемирие», — говорится в заявлении.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра»*.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.

* Террористическая организация, запрещенная в России