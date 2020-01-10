Иран не желает видеть азербайджанцев на своих северных границах — NovostiNK — Новости Армении



10 января 2020, 13:38 — NovostiNK Иран никоим образом не заинтересован в появлении азербайджанцев на своих северных границах, во всяком случае, на арцахском участке государственной границы. Подобное мнение выразил NovostiNK лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян.

“Это неприятие доходит до весьма высокой степени. В частности, в ходе одного из моих моего давних визитов в Иран в числе прочих предложений мне было прямо сказано, что в случае желания Армении сдать эти территории туда войдут иранцы. В Тегеране вообще не желают иметь хоть какие-то отношений с Азербайджаном на данном участке госграницы”, — подчеркнул он.

В этом свете, политик оценивает карабахский конфликт отнюдь не только как региональный. По его мнению, Карабах сегодня играет гораздо большую роль и имеет достаточно важное значение в отношениях между другими акторами, в том числе региональных и глобальных центров силы.

Отталкиваясь от данного значения Арцаха и конфликта вокруг Арцаха, Саркисян не исключает ответных шагов Тегерана, вплоть до активизации с его стороны карабахского конфликта в случае установления новых американских санкций в отношении южного соседа Армении и Арцаха.

В подобной ситуации Еревану, по мнению политика, необходимо существенно активизировать дипломатические усилия в отношениях с США, Евросоюзом, Россией, Китаем и Ираном. По его оценкам, именно этого требует сегодня защита интересов Армении.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK