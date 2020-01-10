Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в онлайне

С каждым годом россияне все охотнее покупают автомобили через Интернет, а их предпочтения заметно отличаются от тех, кто по-прежнему предпочитает делать это «по старинке» – в автосалонах. Аналитики агрегатора Autospot.ru назвали автомобили, которые чаще всего покупали онлайн в 2019 году.

Возглавил рейтинг Hyundai Solaris – в прошлом году на него пришлось 5,5% всех продаж на площадке, а средняя стоимость проданного автомобиля составила 821 956 рублей. Второе место занял бестселлер российского рынка SUV Hyundai Creta, на котором остановили свой выбор 5,16% покупателей. Замкнул тройку лидеров кроссовер Skoda Kodiaq c долей в продажах 3,7%.

На четвертой и пятой строчках, как стало известно «Автоновостям дня», оказались две модели KIA – седаны Optima и Rio с показателями 3,48% и 3,09% соответственно.

В ТОП-10 самых популярных автомобилей в России, покупаемых онлайн, также вошли Skoda Rapid (3,01%), KIA Sportage (2,97%), Mitsubishi Outlander (2,92%), Volkswagen Tiguan (2,38%) и KIA Rio X-Line (2,31%).