ГАЗ готовит к выпуску низкопольный микроавтобус «ГАЗель City»

Горьковский автозавод (ГАЗ) приступил к модернизации производственных линий, на которых уже в 2020 году запустит производство нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City». Об этом сообщили агентству «АвтоСТАТ» в пресс-службе нижегородского предприятия.

Корпоративный отпуск на ГАЗе продлится с 9 по 24 января. На это время всем производственным работникам предоставлен оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия. Также в период корпоративного отпуска на заводе будет проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Posted by Автосила on Monday, 30 December 2019

Как стало известно «Автоновостям дня», публичный дебют низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» состоялся в сентябре прошлого года на выставке Comtrans-2019. Автомобиль, спроектированный в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», рассчитан на перевозку 22 пассажиров – только в «базе» у него есть 17 сидячих и 5 стоячих мест.

Удобство входа-выхода пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, обеспечивают низкий уровень пола, широкая двойная дверь с электроприводом и широкая площадка в центральной части салона, оборудованная специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью.

Кроме того, водитель сможет еще сильнее снижать уровень пола на остановках одним нажатием кнопки. Реализовать такую возможность позволила регулируемая пневматическая подвеска, благодаря которой инженеры сделали автобус еще более комфортным, управляемым и устойчивым в поворотах.