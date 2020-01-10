Geely показала изображение нового семиместного кроссовера

Новый полноразмерный кроссовер Geely, фотографии и характеристики которого «Автоновости дня» публиковали перед Новым годом, теперь рассекретили официально. Первое изображение самого крупного паркетника в своей линейке несколько часов назад показала пресс-служба китайской марки.

На домашний рынок новинка выйдет уже в этом году, известно даже название – HaoYue («хао-юэ»), что в переводе с китайского означает «смелую жизнь и шаг вперед». Впрочем, пока это единственная информация, раскрытая Geely на данный момент. Все остальное раскрыл местный сертификационный орган.

Например, из документации стало известно, что по габаритам Geely HaoYue будет почти идентичен своему главному конкуренту – японскому «полноразмернику» Toyota Highlander. Длина, ширина и высота новинки составят 4835, 1900, 1780 и соответственно, а колесная база «растянется» на 2815 мм от передней до задней оси.



Geely HaoYue. Фото autohome.com.cn



Geely HaoYue . Фото autohome.com.cn



Geely HaoYue. Фото autohome.com.cn

Ожидается, что на рынке кроссовер предложат как с пяти-, так и с семиместным салоном, а в список оборудования войдут такие дорогие опции, как матричная головная оптика, панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Моторную гамму HaoYue представят две «турбочетверки» объемом 1,5 и 1,8 л, выдающие 177 и 184 л.с. соответственно, причем базовый вариант, скорее всего, выйдет в продажу с гибридным довеском в виде стартер-генератора. Полный привод тоже должен быть, однако достоверно об этом пока неизвестно.

Старт продаж новинки в Китае намечается в 2020 году. Позже модель может добраться и до зарубежных рынков, но уже под другим, более универсальным именем.