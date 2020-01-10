«Турция имеет серьёзную проблему производительности труда»

Вместо того чтобы сосредоточиться на мерах по повышению производительности труда, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) стремится к росту экономики за счёт инвестиций в строительство и недвижимость, рассказал в интервью Karar Аджемоглу, который входит в десятку самых цитируемых экономистов в мире.

«Экономика Турции выросла за последние 13 лет, но рост производительности был нулевым или отрицательным. Всё дело в институтах. При наличии более совершенных институтов появится больше возможностей для развития новых и более совершенных идей», — указал профессор.

Он добавил, что правительство Турции стремится повысить экономическую активность после валютного кризиса, который разразился в августе 2018 года, вскоре после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган принял расширенные исполнительные полномочия на общенациональных выборах. Его администрация объявила о ряде экономических мер, включая дешёвое кредитование государственными банками и стимулирование инвестиций в производство и недвижимость, чтобы увеличить экономический рост до 5% в 2020 году с примерно 0,5% в прошлом году.

Вместо того чтобы усилить свой контроль над обществом, турецкое государство должно отступить и позволить средствам массовой информации, судебной системе и университетам действовать без политического вмешательства, считает Аджемоглу. По его словам, Турция в условиях новой президентской системы ужесточает контроль государства над обществом.

«С улучшением институтов будет также больше инвестиций в технологии. Мы видели такие институциональные реформы в начале 2000-х годов, сразу после экономического кризиса 2000-2001 годов. За этот короткий период Турция продемонстрировала большой потенциал для более качественного экономического роста», — отметил учёный.

В статье также указывается, что, по мнению некоторых турецких экспертов, Аджемоглу может присоединиться к новому политическому движению, возглавляемому бывшим министром экономики страны Али Бабаджаном. Бабаджан управлял экономикой Турции после прихода ПСР к власти в 2002 году и является близким политическим союзником экс-президента Абдуллаха Гюля, также бывшего лоялиста Эрдогана, подчёркивается в статье.

Новая президентская система создаёт политическую систему с меньшим количеством сдержек и противовесов и наносит ущерб укреплению потенциала государства, сказал Аджемоглу.

«Эта реальность видна больше всего в таких областях, как суды и университеты. Большая независимость судей и большая автономия университетов будут означать увеличение их потенциала», — указал он.

Аджемоглу примет участие в новой политической инициативе Бабаджана, заявил в прошлом месяце журналист Duvar Ислам Озкан, ссылаясь на встречу с бывшим министром. Бабаджан не упомянул, будет ли Аджемоглу вступать в партию в качестве члена или советника, отмечал Озкан.