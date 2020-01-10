Сеть бывших муниципальных аптек Барнаула требует объявить себя банкротом

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству заявление акционерного общества «Аптека № 132» Барнаула, которое требует признать себя несостоятельным (банкротом). Как сказано в документах суда, иск мотивирован наличием не исполненных свыше трех месяцев обязательств должника перед кредиторами на общую сумму более 9 млн рублей. При этом в последние месяцы происходит переход в краевую собственность принадлежащих муниципалитету аптек.

Согласно данным арбитража, заявление от аптечной сети было подано 26 декабря 2019 года. Акционерное общество указало НП «Альянс управляющих» для выбора конкурсного управляющего в целях распоряжения имуществом должника. Данное заявление было принято к производству. Судебное заседание по рассмотрению его обоснованности назначили на 3 февраля 2020 года. От заявителя также потребовали указать, за счет каких средств будет финансироваться процедура банкротства.

Как сообщалось ранее, учредителем муниципальной сети «Аптека № 132» являлась администрация Барнаула. Однако в последнее время предприятие испытывало серьезные финансовые трудности, и большинство аптек, как заявлялось, были убыточными. В связи с этим было принято решение о переводе сети из муниципальной собственности в краевую.

Осенью прошлого года корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе городской администрации, что известные муниципальные аптечные сети № 306 и № 132 уже не являются МУПами: они имеют форму акционерных обществ и называются АО «Аптека № 306» и АО «Аптека № 132», насчитывая в общей сложности 13 филиалов по Барнаулу. Их еще контролировал город, но об эффективном управлении речь уже не шла: на сайте арбитража можно было обнаружить иски с финансовыми претензиями контрагентов.

Между тем упомянутые сети уже не могли конкурировать с частными аптеками, где стоимость лекарств зачастую оказывалась гораздо ниже. В муниципалитете посчитали, что в краевом Минздраве смогут эффективно решить эту проблему, а потому поставили вопрос о передаче двух сетей на баланс министерства, что и было сделано. При этом наиболее убыточные аптеки сразу же закрыли.

Более того в Минздраве региона сообщали, что с 1 января 2020 года в Барнауле изменятся адреса некоторых пунктов выдачи льготных лекарств. Это также связано с переводом аптек № 132 и № 306 в краевую собственность. Так, пациентам, прикрепленным к городской поликлинике № 12, отпуск лекарств будет осуществляться вместо аптеки № 306 по улице Новосибирской в «Аптеках Алтая» по улице Весенняя(1 этаж поликлиники), а льготополучатели горбольницы № 10 вместо аптеки № 1 по улице Куйбышева, 7 будут обслуживаться в «Аптеках Алтая» в поселке Южном на улице Белинского, 13.