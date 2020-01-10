В Москве из-за крыс закрыли магазин «Пятерочка»

Накануне в специалисты офиса санитарного врача по СВАО Москвы закрыли до устранения нарушений магазин «Пятерочка» по ул. Бестужевых. Торговое предприятие закрыто из-за нашествия крыс. Осматривая торговой зал магазина и подсобные помещения, сотрудники также отметили неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объекта, в том числе наличие в зале погрызенных животными пищевых продуктов.

Собранные материалы будут переданы в суд для наложения взыскания на руководство.

Представитель торговой сети на запрос [url=]РИА Новости[/url] сообщил, что в настоящее время администрация принимает меры для приведения магазина в порядок.

«Магазин закрыт. В помещениях проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений», – сказал собеседник агентства.