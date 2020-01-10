Раскрыта тайна уцелевшего человеческого мозга возрастом 2600 лет

В 2008 году учёные нашли в графстве Северный Йоркшир, в деревне Хеслингтон, череп человека с уцелевшим головным мозгом. Радиоуглеродное исследование показало, что человек жил примерно между 673-482 годами до нашей эры. Важно отметить, что эксперты ранее считали невозможность сохранения мягких тканей, сообщает портал Новости Планеты.Согласно результатам исследования, человек получил сильную травму позвоночника, что привело к обезглавливанию, либо было устроено повешение. Также было установлено, что мозг сохранился благодаря особому веществу, состав которого неизвестный. Неизвестный состав проник в череп и заблокировал работу ферментов, отвечающих за разложение структуры белка. За счет консерванта протеины в тканях мозга образовали стабильные белковые агрегаты, которые сумели устоять перед внешними факторами, такими как высокая температура, к примеру. Сохранению поспособствовала еще высокая кислотность грунта.Аксель Петцольд из Университетского колледжа Лондона отметил, что анализ мозга поможет в будущем свести к минимуму последствия болезней Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона.