В Саратове отчим, угрожая топором, на глазах матери изнасиловал падчерицу

В Саратове в суд передано уголовное дело, фигурантом которого стал 44-летний мужчина, проживающий в Заводском районе города. Мужчина обвиняется в неоднократных изнасилованиях своей 15-летней падчерицы, сообщили в СУ СКР региона. В ходе следствия было установлено, что мужчина совершал преступления с применением физической силы, угроз и с особой жестокостью.

По версии следствия, в октябре минувшего года мужчина, на глазах жены, изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Мать девочки попыталась защитить дочь, но насильник применил к обеим физическую силу и пригрозил убить их топором.После произошедшего женщина обратилась в полицию. Следствие установило, что до этого мужчина уже не раз насиловал свою падчерицу. Мужчина начал издеваться над ребенком с февраля 2017 года. Также было установлено, что он насиловал свою падчерицу, по меньшей мере, еще пять раз. Злоумышленник в ходе следствия свою вину признал и раскаялась в содеянном. В качестве меры пресечения до суда ему избрали заключение под стражу.