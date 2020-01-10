В Красноярском крае мужчина изнасиловал и задушил скотчем несовершеннолетнюю сестру

В Березовке (Красноярский край) следователи раскрыли преступление 10-летней давности. Подозреваемый выдал себя на допросе, проведенном с использованием детектора лжи, сообщает «[url=]КП Красноярск[/url]».

По данным газеты, ссылающейся на пресс-службу СКР, девочка 14-ти лет пропала еще в 2010 году. Правоохранители уголовного дела не возбуждали, завели только розыскное. По некоторым данным, девушку видели на ж/д станции, вроде бы она собиралась куда-то ехать. Поэтому всё «спустили на тормозах».

Однако недавно следователи вернулись к старым материалам и выяснили, что последний, с кем общалась девочка, был ее взрослый брат (родной только по отцу). Когда с ним беседовали, он начал нервничать. Проверили его показания на полиграфе, и тот показал, что подозреваемый лжет.

В итоге тело девушки (точнее, то, что от него осталось) нашли под полом его старого дома в забетонированной яме.

«По версии следователей, зайдя в дом, мужчина надругался над сестрой. Потом перемотал ее тело скотчем, даже рот. Поэтому она задохнулась. Дальше он вырыл в подполье яму, спрятал там труп и залил бетоном. И жил себе спокойно 10 лет», – пишет издание.